Наташе Королевой пластический хирург не поможет (ФОТО)

Наташа Королева сняла клип о своем романе с бывшим мужем. В своем новом видео на песню Игоря Николаева «Кристалл любви» Наташа попыталась вернуться в то время, когда молоденькой девочкой встретила Игоря и влюбилась в него. Чтобы воплотить мечту в реальность, гримерам пришлось немало потрудиться. Они оттенили зелеными тенями глаза певицы, а для большего эффекта дорисовали зеленую подводку. От этого взгляд получился очень загадочным. Платье для съемок Наташа заказала Валентину Юдашкину. Кутюрье остановился на насыщенно-бирюзовом цвете. Длинное платье с глубоким декольте выгодно подчеркивало достоинства певицы. Специально для него были созданы тапочки, расшитые стразами. - В основе клипа - история любви, - говорит Наташа. - «Она» ждет «его». И в конце он все-таки приходит. Игорь очень рад, что я сняла клип на его песню. Но сам в съемках не участвовал. Клип получился для меня очень личным.