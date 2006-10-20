Наши посягнули на лавры «Роллинг Стоунз»

Если в человеке все должно быть прекрасно, то в любом журнале – хотя бы обложка. Тем более, что создатели самой прекрасной, могут отныне даже приз за нее получить на конкурсе «Обложка года». В Москве такой конкурс проводится уже семь лет. В мире – еще дольше. Кстати, там даже не поленились определить лучшую обложку за сорок лет! Представляете, сколько пришлось макулатуры перевернуть?! Самой-самой оказалась обложка 25-летней давности журнала «Роллинг стоунз», на которой в последний раз в жизни был запечатлен Джон Ленон с Йоко Оно. Не, нам, конечно, такие лавры пока еще не снились. Даже в очень розовом сне. К тому же всеукраинский конкурс «Обложка года» проводится всего лишь во второй раз. И все же набралось аж 225 обложек, среди которых были даже такие редкие издания, как «Диван». (Какие все-таки у читающей публики разнообразные интересы!). И вот эту красоту заставили рассматривать компетентное жюри, а это все очень славные люди: известный клипмейкер и режиссер Максим Паперник, книгоиздатель Иван Малкович, галерист Евгений Карась, политик Александра Кужель, художник по прическам Вячеслав Дюденко и др. Всю компанию числом 21 человек собрали в конференц-зале, где они должны были поставить оценки по пятибалльной шкале. Надо заметить, на это ушло у них уйма времени. Потом все оценки собрали, запечатали, отослали в специальную счетную комиссию. Прямо, как на настоящих выборах в парламент! Ну а пьянствовать, пардон, награждать создателя самой лучшей обложки года будут 29-го октября.