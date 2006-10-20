Салтыкова избила стюардессу

Вот так. Довели наших звезд до белого каления — на людей бросаются. По крайней мере, именно в этом на днях обвинили певицу Ирину Салтыкову, летевшую с отдыха на Кипре. Сидела себе звезда в первом классе, никого не трогала. А тут, откуда ни возьмись, — стюардесса-иностранка с кипятком. Жидкость, по утверждению певицы, через мгновение оказалась на звездном теле. Ирина возмутилась. А стюардесса прошла мимо. На этом злоключения Салтыковой не закончились — чуть позже в нее полетела книга, оброненная все той же девушкой, пишет «Московский Комсомолец». Терпение Ирины лопнуло — она отыскала русскоговорящую бортпроводницу и пожаловалась на ее коллегу. По словам Салтыковой, после этого виновница бед певицы затопала ногами и начала кричать. Худо-бедно долетели до Москвы. Но самая интересная встреча ожидала Салтыкову в столичном аэропорту — с милицией. «Вы избили сотрудницу авиакомпании. Пройдемте», — заявили ошарашенной Ирине и повели на допрос. Отпустили певицу лишь после долгих выяснений обстоятельств произошедшего...