Марину Хлебникову преследуют озабоченные мужчины

В перерывах между съемками одного ток-шоу Марина Хлебникова призналась, что устала от внимания мужчин. Как призналась певица, несколько лет назад ей не везло с противоположным полом: стоило отношениям перейти в разряд серьезных, мужчина пропадал. По совету подруг Марина обратилась к знахарке, и та сказала, что на ней лежит венец безбрачия. "Я сначала думала, что это ерунда, - откровенничает Марина, - но потом поняла, что действительно есть причины, по которым у меня не получается с мужчинами. Я ходила на сеансы знахарки целый месяц, причем жертвовала и гастролями, и деловыми встречами. И венец безбрачия действительно куда-то пропал". Хлебникова утверждает, что с тех пор "предложения руки и сердца превысили среднедопустимые". Потому, как пишет "Желтая газета", недавно Марина вновь обратилась к этой же знахарке, но уже с другой просьбой - вернуть ей венец безбрачия: "Мне так надоели эти мужики, они на меня как пчелы на мед! И я просто устала, мне уже никого не надо. Надеюсь, чары знахарки помогут мне немножко отдохнуть от моих ухажеров".