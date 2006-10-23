Верка Сердючка подвергла насилию журналиста

Известный шоумен Андрей Данилко (больше известный как Верка Сердючка) решил разобраться с киевскими журналистами. Причем весьма оригинальным способом. Взбешенный появлением в одной из газет статьи, где его в очередной раз открыто ставили в один ряд с голубыми кумирами вроде Моисеева и Шуры, Данилко с двумя охранниками заявился в редакцию. Там он потребовал очной встречи с журналистом Игорем Козицким - автором публикации. Когда его провели в кабинет, где вместе с другими сотрудниками находился Козицкий, Андрей приказал охранникам скрутить тому руки и... расстегнуть ремень на брюках. Опешившие коллеги с изумлением наблюдали, как Данилко вытащил из своей сумки внушительных размеров фаллос с завязками и начал его прикреплять к себе пониже пупка. После этого со словами: "Надо соответствовать образу!" он подошел к побелевшему журналисту. Все, впрочем, закончилось благопристойно. Как пишет "СПИД-Инфо", никто до журналиста больше и пальцем не дотронулся. Довольный произведенным эффектом, Данилко скромно удалился. А журналиста, говорят, еще долго отпаивали горилкой.