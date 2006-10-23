Обидчивая Лолита получила травму на съемках телешоу

Съемки в новом проекте Первого канала «Две звезды» приносят Лолите не только положительные эмоции, но и имеют некоторые неприятные последствия. Так, в один из дней Милявская вывихнула ногу, в результате чего в оставшееся время была вынуждена периодически снимать туфли, чтобы не так остро чувствовать боль, сообщает "Твой День". – Ребята, у меня вывих ноги, – жаловалась певица и ведущая режиссерам. – Мне очень сложно стоять на каблуках, поэтому, чтобы не терять время, давайте запишем мою песню. После этих слов Милявская скинула обувь и затянула свой хит. По сценарию Лоле и Саше хоть и положено подшучивать друг над другом, но певице все же удалось добиться от бывшего мужа комплимента. – Представляете, он мне вообще не говорил, как я сегодня хорошо выгляжу, – обращалась Милявская к членам съемочной группы во время перерыва. Слова экс-супруги Цекало воспринял как руководство к действию и заявил при всех: – Лола, ты лучшая!