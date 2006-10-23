Дима Билан закрутил роман с Шэрон Стоун

Жертвой обаяние сорокавосьмилетней актрисы Шэрон Стоун стал Дима Билан, познакомившийся со звездой «Основного инстинкта» на приеме, устроенном в ее честь. В ресторане, куда Шэрон приехала после открытия бутика модного бренда, лицом которого она является, Дима не сводил с актрисы восхищенных глаз. «В какую-то минуту я заметил эмоциональный подъем Шэрон, - цитирует слова Билана Newsmusic.ru. - И, минуя всю охрану, подошел к ней. Я понимаю, что это было неправильно, потому что на гастролях иногда сам прошу охранников, чтобы меня не беспокоили (в своем масштабе, конечно), но мне очень-очень хотелось с ней познакомиться. Я остановился в метре от нее и громко сказал: «Извините меня, пожалуйста». По выражению ее лица я понял, что она не прочь со мной побеседовать. Я подошел ближе... И здесь, признаюсь честно, у меня затряслись руки. Я сказал ей, что она потрясающая женщина и моя самая любимая актриса. Чуть позже к нам присоединилась одна из организаторов ее приезда в Москву, Сати Спивакова, представила меня как самого популярного молодого певца и сказала, что я занял второе место на «Евровидении». После этих слов Шэрон заулыбалась и спросила: «Правда?» Мы продолжили разговаривать, и в какой-то момент я взял ее за руку. Она нереальная женщина! Я не могу передать свои ощущения, она женщина-вамп. В конце нашего общения я подарил ей свой диск и написал свой номер телефона. Понимаю, что это маловероятно, но я буду ждать ее звонка».