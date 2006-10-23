Ирина Билык любит украинский язык и Януковича

Ирина Билык нескрывает своего позитивного отношения к Януковичу, но политикой заниматься не намерена. Об этом певица рассказала на пресс-конференции в Луганске. К политике Ирина Билык относиться сдержанно. Ее радует, что с экранов телевизоров исчезли предвыборные дебаты и конференции «Во время предвыборной кампании мне звонили, предлагали идти ругаться, защищать или выяснять отношения. Все что я могла я уже сделала, а дальше люди должны сами решить. Я голосовала за Януковича, я ездила в туры за него и вся моя семья за него», - напомнила Ирина Билык. На вопрос ПАРАЛЛЕЛЬ-МЕДИА чем является русский язык в творчестве Ирины Билык - условием контракта или личным выбором певицы, Ирина ответила, что всегда в жизни говорит на русском языке. «Хотя мои родители говорят на украинском. Я воспитывалась в садиках и школах, где в то время было даже не модно говорить на украинском. Слава Богу, что меня называют в Украине человеком, который помог хоть в чем-то раскрыть людям красоту украинского языка. Я могу хорошо говорить и на русском и на украинском. И конечно на Западной Украине, где мои друзья будут говорить со мной исключительно на украинском языке, из уважения к ним я буду отвечать на украинском языке», - добавила Ирина Билык.