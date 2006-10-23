Обнародован черный список врагов Аллы Пугачевой

Примадонна уже поделилась со своим ближайшим окружением кого она точно не пригласит Кремль на очередную "Песню года". Как сообщает news.rin.ru, Пугачева запросила 1 млн. долларов у Игоря Крутого за ведение концерта. Помимо "традиционных" Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Александра Буйнова, Ларисы Долиной, Наташи Королевой на этот раз список пополнился еще несколькими фамилиями - Анжелика Варум и Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Анастасия Стоцкая и даже Земфира. Чем они все не угодили АБП - неясно. Возможно, у кого-то не было в этом году хитов, кто-то не собирал полные залы, а кто-то просто перешел дорогу в "неположенном месте". Зато, говорят, "фабричных" выпускников будет не счесть!