Старые «Премьер-министры» осуждают «фанерное» пение новых

Хочется еще раз вернуться к теме недавней акции борьбы с «фанерой», на которой молодые участники группы «Премьер-министр» дружно кивали журналистам, что покинут сцену, если их самих застукают за «фанерным» пением. Но спустя пару дней эти самые «премьеры» преспокойненько выступили под «фанеру» в КРЦ «Метелица». А после того, как ребят во всем этом уличили, их менеджеры разослали некоторым СМИ так называемое объяснение. Дескать, на том мероприятии группа вообще не планировала выступать, но в самый последний момент ее попросили, а у администратора оказалась с собой лишь плюсовая фонограмма. Правда, почему администратор группы, декларирующей исключительно живое пение, возит с собой «плюсовую» фонограмму и не возит «минусовую», так и не объяснили. А вот что думает на этот счет бывший состав «Премьер-министров», ныне именующийся «Группой ПМ» - Жан, Пит, Марат и Слава. «В этом вопросе уместнее комментировать действия продюсера, который считает возможным допускать такие непростительные ошибки в работе артистов. Сейчас можно долго и нудно говорить о том, что именно из-за таких явных ошибок нашего бывшего менеджмента мы решили с ним расстаться. Ведь это его задача сделать так, чтобы группа, несмотря ни на что, могла выступить живьем, - конечно, если она так выступает. Бороться сегодня за одно, а завтра, уповая на ситуацию или невозможность чего-то там обеспечить, делать совсем наоборот, это значит обманывать, прежде всего, своих поклонников и потом уже себя. Очень сложно быть марионеткой в руках непрофессионала. Еще когда мы сотрудничали с продюсером Евгением Фридляндом, каждое прибавление в наш коллектив «живого» музыканта встречалось в штыки. Нам говорили, что никому не нужны ни дополнительные люди, ни дополнительные расходы. Ни Фридлянд, ни музыкальный продюсер Ким Брейтбург не были довольны нашей идеей работать живьем. Мы продолжали отстаивать живой звук, а нам это всегда ставилось в укор и считалось раздражающим капризом! Когда мы занялись самостоятельной деятельностью, все музыканты ушли с нами, и сегодня «Группа ПМ» - это команда единомышленников в составе пятнадцати человек. Мы продолжаем успешно работать, гастролируем только всей командой. Восемь лет мы доказывали публике свою способность выступать живым звуком, и, наконец, мы можем работать так, как хотим именно мы. Восемь лет мы были честны перед нашими зрителями – и все это для того, чтобы сейчас вдруг кто-то пользовался нашим именем? Не хочется больше комментировать эту тему, ведь пятеро неопытных парней в этой истории вообще лишние».