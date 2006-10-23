В Киеве не установили памятный знак Сергею Бонданчуку. Но собирались

23 октября 2006, 14:08

Обещанного три года ждут, гласит народная поговорка. Три года назад вдова Бондарчука-старшего Ирина Скобцева, презентуя в Киеве свою книгу, высказала пожелание, что не плохо бы установить памятник на родине ее супруга. Украинцы пообещали, что подумают над этим предложением. Говорят, открытие такого памятника собирались приурочить к 36-му Международному кинофестивалю «Молодость». Фестиваль начался. Открывал его сам президент Ющенко. В торжественной церемонии участвовали Бондарчук-младший, который приехал в Киев с супругой и мамой – Ириной Скобцевой. Правда, с памятником пока получился пшик. Решили только присвоить имя Сергея Бондарчука площади перед кинотеатром «Жовтень». На сцене 79-летняя Скобцева прослезилась. Рассказала, что в самом начале знакомства с супругом тот поставил ультиматум: будешь учить украинские «вірши». И вообще, в Москве Бондарчук никогда не забывал, откуда он родом. Кстати, появление в Киеве вдовы великого режиссера приурочено еще и к 50-летнему юбилею фильма «Иван Франко», в котором Бондарчук сыграл Каменяра. Скобцева с младшим Бондарчуком поделились воспоминаниями о Сергее Федоровиче. Вообще, по всему было видно, что между матерью и сыном сохраняются очень нежные отношения. Еще актриса поведала, что Федор постоянно предлагает ей заняться преподаванием во ВГИКе. Но ей, попросту говоря, облом. Не потому, что не хочет сеять разумное, доброе, вечное. Просто …лень далеко ездить на работу.

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