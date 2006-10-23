Шэрон Стоун подарила cиротам € 100 тысяч

На минувшей неделе по Первопрестольной несколько дней гуляла великолепная Шэрон СТОУН. Официальной причиной ее визита стало открытие бутика «Christian Dior» в ГУМе. Поселилась красавица в президентских апартаментах отеля «Арарат Парк Хайятт» стоимостью € 2000 в сутки. Кроме того, изысканные яства и напитки ежедневно обходились гостье минимум в € 1500. Правда, кошелек заокеанской дивы не пострадал - за все платил глава Дома моды Christian Dior Сидней ТОЛЕДАНО. После первого официального визита Шэрон Стоун в Россию в 1996 году звезда «Основного инстинкта» приезжала в нашу столицу еще пять раз частным порядком. Останавливалась она неизменно в «Метрополе», а обедала и ужинала чаще всего в элитном ресторане «Пушкинъ». Ее сопровождали, как и сейчас, еще две симпатичные блондинки: личный гример и переводчица. И в этот приезд Шэрон в первый день отказалась от трапезы в ресторане «армянского» отеля и попросила отвезти ее в полюбившийся «Пушкинъ». По ее словам, она предпочитает, находясь в другой стране, питаться исключительно в национальных заведениях. Гонорар Шэрон за участие в открытии бутика составил € 100 тысяч, которые актриса передала в один из детских домов Москвы. - У меня самой трое приемных детей, - сказала знаменитая мать-одиночка. - И даже с моими возможностями очень нелегко их растить без мужа, без любимого мужчины. Может, в России найдутся для меня достойные джентльмены? Представляю, как тяжело сотрудникам русских приютов! Мне говорили, что там постоянно не хватает денег на достойную одежду и хорошие игрушки. Пусть хоть в одном детском доме купят на эти деньги все необходимое. На открытие бутика в ГУМе, чтобы познакомиться со знаменитой американкой, приехали многие отечественные звезды. Дима Билан специально прервал съемки в Киеве. Его продюсер Яна Рудковская, тоже давняя поклонница таланта Шэрон Стоун, с душевным трепетом сопровождала Билана на эту вечеринку. Однако, к разочарованию собравшихся, в бутике актриса пробыла всего 20 минут. Из окна магазина открывается вид на Лобное место и Мавзолей Ленина, что очень сильно смущало звезду своей тяжелой энергетикой. От греха подальше она попросила подогнать ее лимузин в переулок, к противоположной стороне ГУМа, и укатила со спутницами в «Пушкинъ», где ее ждали жареный целиком осетр, кулебяка и расстегаи.