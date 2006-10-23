26-27 октября, фестиваль «VOCAL ZONE». Консерватории (ул. Крещатик, 11). Начало в 20.00

Украина постепенно становится джазовой страной. В ноябре этого года к нам приедут джазовые монстры «Take 6» и «Manhatten Transfer», а на март 2007-го - запланирован концерт мега-звезды - Стиви Вандера: Но как может Стиви Вандер приехать в страну, в которой нет Фестиваля вокального искусства? Да и «Take 6» - не просто известная джазовая, а самая известная в мире акапельная группа. 26-27 октября в Киеве пройдет Фестиваль «VOCAL ZONE» - 1-й акапельный вокальный фестиваль на территории бывшего СССР! Группы-участники этого года - 6 сильнейших славянских вокальных групп. Хотелось бы ответить на возможно возникшие у вас такие вопросы: зачем нам акапельный вокальный фестиваль? Чего ждать от этого фестиваля и его участников? Почему Фестиваль называется именно , несмотря на участие известных джазовых групп? После долгих раздумий организаторы все-таки не включили слово «джазовый» в название Фестиваля. Это было сделано сознательно, чтобы не обманывать ожидания слушателей. Жанровые рамки групп-участниц будут самые разнообразные, и шире, чем «джаз». Например, то, что исполняет российская группа «Jukebox» - ближе к диско, это, по сути, попса. Белорусская «Камерата» на 100% фолковая группа, с жанровыми отклонениями конечно, но все-таки это фолк. И утверждать, что это сугубо джазовый фестиваль, даже учитывая то, что джаз - это явление разнообразное, - нельзя. Музыкальный формат, который объединяет и будет объединять всех участников Феста в будущем - a cappella. @@@ ЖДЕМ ВАС НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «VOCAL ZONE»

26-27 октября. 20.00 - 23.00

Консерватория (ул. Крещатик, 11)



АККРЕДИТАЦИЯ: pr менеджер Елена Дейнеко, т.: 235 6110, 244 2757,

моб. 8 050 384 45 11, pr@adv-dva.com Если в этом году 4 из 6 коллективов - джазовые, то в следующем году организаторы планируют пригласить западные коллективы совершенно из других стилей, возможно будет представлен даже рок. Организаторы убеждены, что группы из СНГ, участники этого года - группы мирового уровня, подобных которым немного даже в Европе. Все что будет происходить на сцене фестиваля, можно будет назвать шоу. 5 из 6 участников обещают на сцене не просто живое исполнение, а шоу. «Jukebox» обещает даже похулиганить...