Лолита и Цекало объединились зря

Новое теле-шоу "Две звезды", ради которого певица Лолита и шоу-мен Александр Цекало снова объединились в колоритную пару, только началось. Но критики уже воcпринимают его скептически. Тема воссоединения бывшей семейной парочки, как оказалось, далеко не всем пришлась по душе. Особенно раздражали бесконечные отсылки Лолиты и Цекало к своему же прошлому. Наверное, их лучше было бы друг другу показать заранее, до записи программы. Ну, так, ненадолго - чтобы чувства улеглись, чтобы Лолита успокоилась и чтобы потом пара расслабилась и вела программу, не отвлекаясь на свои постразводные воспоминания и обсуждения личных отношений, пишет газета "Комсомольская правда". Бывшие муж и жена в качестве ведущих воспринимаются как "фишка". Жалобы Лолиты на то, что ей "партнера дали из прошлой жизни", тоже "фишка". Но слишком уж часто на сцене повторяют одну и ту же шутку. - Лолита, ты меня видишь? - спрашивал Цекало. - Нет, и слава Богу, - бодро отвечала ведущая в эннадцатый раз. - Лолита, дай мне, пожалуйста... - тихо просил Цекало. - Не дам! - обрывала несчастного бывшая супруга и заливисто смеялась. - Очень симпатичная скрипка справа, - сообщал Цекало. - Вы умерли! - обращалась к скрипачке Лолита... А в финале ведущие исполняют забытый хит "Ту-ту-ту, на-на-на, снова вместе, снова рядом"… О том, как пели основные участники шоу, отзывы тоже не лестные. Говорят, что пение это практически не отличалось от того, что можно услышать в караоке-баре. Разве только хорошие костюмы, грим и лица известные. В общем, никакой особой радости по поводу нового шоу в прессе не видно. А вот действительно ли зря объединились Лолита и Цекало – покажет время. В конце концов Лолита недавно рассталась со своим последним мужем Александром Зарубиным, а ее брак с Цекало был очень долгим. Вдруг творческий союз звезд повлечет за собой и семейный?