Киркорова кормят скандалы

Цены на выступления российских звезд уже давным-давно не являются секретной информацией. Предложения заказать на свой "корпоратив" знаменитость уже приходят на почтовые ящики в виде спама, пишет газета "Труд". И вот, офисные сотрудники, которым больше нечем заняться, изучают, кто и сколько стоит… В самом низу рейтинга – неизвестные выпускники "Фабрики звезд" – от 1,5 тысяч долларов. Хотя, "фабриканты" поименитей могут стоить и больше 3 тысяч, наравне с Валентиной Толкуновой, например. Буланова зарабатывает за выступление 5 тысяч, а группа "Сливки" – 6. Анастасия Стоцкая тем временем, стоит 7 тысяч. Надежда Бабкина опережает Стоцкую еще на тысячу. А Филипп Киркоров опережает всех. По данным "рассылок", его гонорар – 40 тысяч долларов. Газета считает, что такой высоты гонорара певец достиг с помощью своего безудержного матерного пиара скандала "розовой кофточки" и "ремейков". Помогли и скандалы вокруг лимузина, и развод с Пугачевой… Но, не умаляются и заслуги Киркорова – стоит припомнить его тяжелый труд на эстраде в 90-е годы, его феерические шоу и способность вынести по 30 концертов подряд.