Виталий Козловский предпочитает женщин для женщин. А не женщин для мужских утех

Не успел Виталий Козловский сам как следует закрепиться на украинской сцене, как взялся на своем «громком» имени вытягивать начинающий женский дуэт «Milas». Катя и Оксана во главе с продюсером Олегом Германом долго не размышляли и предложили именно Виталику записать вместе песню «Лебедь-зима» и тут же по-быстрому отснять на нее клип. Режиссером дебютного видео девушек выбрали Владимира Якименко. Так как новый коллектив позиционирует себя как «женщин для женщин, а не для мужских утех», то и от всяких двузначных сцен и любовных треугольников решили отказаться. Придумали три истории, троих абсолютно ничем не связанных людей, единственное, что их по сюжету объединяет — желание уйти от привычной жизни и побыть наедине. Сцены Козловского снимали в аэропорту «Борисполь». Разрешение получили на съемки в терминале «В». Но в самый последний момент возникли осложнения: в этом терминале проводится таможенный осмотр. Поэтому, чтобы не усложнять работу ответственных служб, площадку пришлось перенести в другой терминал. Роль певцу досталась несложная: в самый последний момент его герой отказывается от запланированного полета и возвращается домой. Но сцену сомнений снимали долго. За это время артист успел измять пять билетов на Анапу. В итоге последние дубли уже снимали, используя билеты «б/у». Как признался сам Козловский во время съемок единственное, о чем он думал, это не как он выглядит в кадре, а том, как ему хочется кушать. «Это ужасно, — возмущается певец, — я так хочу есть, ни о чем другом думать не могу». О совместном творчестве Виталик говорит неоднозначно. «Материал еще совсем сырой, — признается артист, — но песня мне однозначно нравится. Самому интересно, что в результате получится». Дуэт «Milas» все это время находился на площадке и заворожено наблюдал за процессом. Оказалось, что это их первые съемки. Раньше девушки все свое время посвящали игре на бандуре. И вот пришел момент, когда Катя и Оксана решили доказать всем, что в шоу-бизнесе не обязательно быть «стервой и сукой, но при этом быть любимыми зрителями и неплохо зарабатывать». Дождавшись окончания съемок Виталия, вся команда решила передохнуть в местном кафе. Но свободных мест в нем не оказалось. Посетители лучезарно улыбались звезде и его спутницам, просили автографы, но место, тем не менее, никто и не думал освободить. Так покрутившись между столиками, Козловский и дуэтом присели в зале ожидания.