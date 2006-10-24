Украина замахнулась на «Оскар» (ФОТО)

Американская киноакадемия огласила список претендентов на получение престижной премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». От Украины на получение «Оскара» представлена картина Оксаны Байрак «Аврора». Фильм Оксаны Байрак посвящен теме Чернобыльской трагедии и рассказывает историю воспитанницы детского дома - маленькой девочки по имени Аврора, которая стала жертвой аварии на ЧАЭС. Продюсерами «Авроры» выступили Олег Степаненко и Оксана Байрак при поддержке телеканала «Интер». «Нам приятно, что наш фильм отметили – этому событию предшествовало два года кропотливого труда от возникновения идеи до завершения проекта, - говорит руководитель кинокомпании IntWestDistribution Олег Степаненко, продюсер фильма «Аврора». - Думаю, осознавать, что фильм украинского режиссера оказался в списках Американской киноакадемии, приятно не только нам как команде, которая снимала кино, но и – не побоюсь этого слова – всей Украине. Тем более, что тема нашего фильма близка каждому – все мы были причастны к трагедии в той или иной степени». Продюсер картины считает, что ее тема особенно актуальна на сегодняшний день в связи с последними событиями в Северной Корее. В этом контексте фильм может служить предупреждением миру о том, что за амбициями и душевной черствостью взрослых таится угроза жизни и будущему наших детей. Сценарий «Авроры» был написан Оксаной Байрак совместно с московским режиссером и драматургом Петром Гладилиным. Съемки фильма проходили в Киеве, Донецке, Краматорске, в Чернобыльской зоне и Лос-Анжелесе. Главную женскую роль исполнила юная киевлянка Анастасия Зюркалова. В главной мужской роли снялся хорошо известный и популярный актер Дмитрий Харатьян, а еще одну из ролей исполнил американский актер Эрик Робертс, благодаря участию которого «Аврора» стала первым украинским фильмом с участием голливудской звезды. Премьера фильма на тему последней трагедии СССР состоится в конце осени одновременно в Украине и России. Об этом заявляют в компании IntWestDistribution, которая не только выступила продюсером фильма, но и будет заниматься его выпуском в прокат. Украинские зрители смогут увидеть фильм в кинотеатрах с 30 ноября 2006 года.