Киркоров теперь еще и газда (ФОТО)

Газда – так гуцулы называют хозяина. Нет, Филипп Бедросович не собирается пока перебираться жить в Карпаты. Хотя, поговаривают, домик где-нибудь под Киевом уже не против себе прикупить. То ли еще будет! Во всяком случае, новые наряды для себя Киркоров уже приобретает в Киеве. На прошедшей недавно Неделе украинской моды киевские модельеры Наталья Соболева и Людмила Вронская продемонстрировали мужскую коллекцию «Газда» из трикотажа, в которой очень чувствовались этнические мотивы народных костюмов Западной Украины. Алена Винницкая, например, так впечатлилась увиденным, что назвала коллекцию «газдой всех времен и народов». Филипп Киркоров в это время находился на гастролях во Львове, где случайно по телевидению увидел этот показ. И тоже впечатлился… На следующий день в офисе модельеров раздался звонок. «Лицо Людмилы вытянулось от удивления, - рассказывает Наталья Соболева. – Она положила трубку и сказала, что звонили от Киркорова». Интересно, что дизайнеры приняли этот звонок за розыгрыш Дмитрия Чекалкина, который много лет «разводит» в прямом эфире чересчур доверчивый народ. Правда, на всякий случай белое пальто, о котором просил Филипп, отложили. Хотя на него уже нашелся покупатель из местных. Когда Соболевой и Вронской опять позвонили от Киркорова и уже назначили конкретное время встречи, дизайнеры все еще не верили. (Как же все-таки Чекалкин и иже с ним подорвали доверие людей!). Ровно в 16:00 во двор офиса подкатила кавалькада черных «Мерседесов». Киркоров с одним охранником поднялся на второй этаж в ателье. И надо сказать, что одним лишь белым пальто он не удовлетворился. Благо коллекция была сделана в больших размерах – от 52-го до 70-го. (Даже пришлось в качестве манекенщиков приглашать крупных актеров и даже одного интерполовца). В общем, Бедросовичу многое подошло – только в одном костюме пришлось удлинять рукава. «Зайка» отоварился по полной программе: пальто, шапка, штаны, несколько джемперов. Ахал и охал на наряд фиолетового цвета, но решил на сей раз против своего обыкновения быть сдержанным: остановился на белом и бежевом. Может быть, потому, что все эти вещи Киркоров собирается носить в повседневной жизни, а не на сцене.