Евгений Осин устроил дебош в египетском отеле

Известный музыкант Евгений Осин устроил скандал в одном из отелей египетского курорта Шарм-эль-Шейх, куда приехал на отдых вместе с женой, дочерью и мамой. Как сообщает сайт Dni.ru, Осину и членам его семьи пришлось три часа ждать в холле отеля, пока для них найдут номер. Нервы у Евгений не выдержали: разгневанный музыкант ворвался в бар, начал бить посуду и высказывать свое недовольство в непечатных выражениях. Одного из менеджеров Осин ударил по лицу, а представителю службы охраны попал в ухо. Выяснилось, что турфирма, в которую Осин обратился еще в Москве, по каким-то причинам не забронировала номера, как было оговорено. В итоге проблема была решена – на место прибыли полицейские и администратор, которые решили замять дело и отправили музыканта и его близких в другой отель.