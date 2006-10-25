Глюкоза в третий раз сыграла свадьбу

25 октября 2006, 12:51

Глюкоза в третий раз сыграла свадьбу для грузинских друзей мужа. Ициатором торжества «на бис» выступил один из лучших друзей ее мужа. Напомним, что Наталья Ионова в июне этого года вышла замуж за топ-менеджера РАО ЕЭС Александра Чистякова. Свадьбу играли на широкую ногу в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Но нашлись и такие люди, которые не смогли присутствовать на торжестве. В частности, хороший друг Чистякова - московский бизнесмен Заур Миквабия. Он прислал на торжество шикарный букет цветов и подарок. Передавая по телефону свои поздравления супругу Глюкозы, Заур Артемьевич заверил, что они обязательно сыграют свадьбу еще раз. И слово свое сдержал. Для третьей свадьбы Глюкозы и Чистякова выбрали грузино-абхазский ресторан. По этому случаю был снят каминный зал на 30 человек. Первыми прибыли гости - в основном это были выходцы с Кавказа. Сами виновники торжества подъехали чуть позже. Находящаяся на втором месяце беременности певица, несмотря на недавно перенесенную простуду, выглядела вполне свежо и бодро. - Наташа, как и подобает невесте, была одета во все светлое, - призналась нам официантка Оксана. - На ней было бежевое вязаное платье, белые теплые колготки и норковая шубка. Было очень заметно, что она немного волновалась. Войдя в зал, «невеста» несколько стушевалась, так как мало кто из присутствующих гостей был ей знаком. Но уже через минуту улыбающаяся Наташа принялась со всеми знакомиться. Третья свадьба игралась с истинным кавказским размахом. Столы ломились от угощений - чего там только не было: грузинские и абхазские вина, водка, фрукты, люля-кебаб, салаты, поросенок с хреном. Посреди этого роскошества возвышалось желеобразное голубое «озеро» с мелкими осьминожками, маслинами и дольками лимона, в центре которого красовалась большая черная рыба семейства осетровых. Витиеватые тосты по качеству не уступали закуске. Александру и Наталье пожелали кавказского долголетия, побольше детей (при этих словах певица невольно погладила себя по уже заметно округлившемуся животику), семейного и финансового благополучия. Под конец торжества в зал внесли торт, который был украшен не свечками, а фейерверками. Увидев эту феерию, Наташа, как ребенок, захлопала в ладоши. Кстати, подарков в этот день «новобрачным» не преподносили - их все уже передали в первый день свадьбы. Единственное, чего не позволил господин Миквабия господину Чистякову - так это самому оплатить счет. Как стало известно "Жизни", абхазские друзья ГлюкоZы выложили 88 000 рублей. - Глюкоза и ее муж оставили нам щедрые чаевые, - улыбается официантка. - Они поблагодарили нас за гостеприимство и обещали, что обязательно еще к нам заглянут на ужин, так как наша кухня им очень понравилась.

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