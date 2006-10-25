Земфира спровоцировала ДТП и устроила скандал

Певица Земфира попала в аварию: на одном из московских перекрестков рок-звезда не пропустила автомобиль «шкода-октавиа», двигавшийся по главной дороге, и машины столкнулись. Говорят, что Земфира торопилась на встречу к своей близкой подруге Ренате Литвиновой, с которой ее давно связывают чрезвычайно теплые отношения. Как сообщает «Твой день», певица попыталась обвинить в столкновении водителя «шкоды», но мужчина в резкой форме объяснил звезде, что она ошибается, а несколько очевидцев аварии подтвердили его правоту. Вскоре на место происшествия прибыли продюсер и по совместительству страховой агент певицы, ее подруга Рената Литвинова, а также представители ГИБДД. В результате аварии у машины Земфиры оказались разбиты передние фары, помяты капот, оба крыла и пробита решетка радиатора. Покинула место аварии Земфира вместе с Литвиновой, причем не побоялась сесть за руль «Ягуара» актрисы. Покореженный автомобиль певицы доверили водителю Ренаты.