Юля Савичева чуть не утонула

25 октября 2006, 13:51

Съемки нового клипа юли Савичевой на песню «Мало» обернулись для певицы настоящей катастрофой. Мало того что девушка чуть не утонула в бассейне, так еще из-за долгого пребывания в холодной она потеряла голос и была вынуждена отменить свои гастроли, пишет газета «Жизнь». А как все хорошо начиналось! По задумке режиссера ролика Макса Рожкова Юля бредет по мрачной и холодной улице. Она наступает в лужу и проваливается в другой мир. Пока певица наслаждается красотами подводного царства, на земле рушатся дома, сгорают на оголенных проводах голуби, люди гибнут под колесами автомобилей... Специально для подводного царства (в него превратили один из московских бассейнов) Савичевой сшили роскошное платье с корсетом и объемными юбками. Чтобы Юля не так быстро всплывала, к поясу прицепили специальные грузики... - В этом клипе я предстану в образе панк-принцессы! - радовалась как ребенок девушка. Как только раздалась команда «мотор», Юля нырнула под воду и там танцевала перед объективами камер. Очень скоро запас воздуха в легких певицы кончился. Савичева попыталась подняться на поверхность бассейна, но... запуталась в длинном подоле! Подводные же операторы так увлеклись съемками, что не заметили, как «фабрикантка» под тяжестью груза пошла на дно и стала захлебываться! Спасла Савичеву только отменная реакция бригады водолазов. - В воде очень холодно! – оправившись от испуга, заявила певица. – И с грузом перестарались... Я больше не полезу в воду! Не хочу погибнуть молодой! Погибнуть-то Юля не погибла, но уже через пару дней у певицы дико разболелось горло и пропал голос. Девушка не то что петь, а даже говорить не могла. Обеспокоенные близкие певицы забили тревогу и отвезли ее к врачу. После осмотра доктор вынес неутешительный диагноз - у Юли образовались на голосовых связках узлы. Врач категорически запретил «фабрикантке» петь, и она была вынуждена перенести на другие даты свои концерты в Харькове и Альметьевске (а билеты на них были все распроданы!). Савичеву срочно отправили в Израиль, где ее сейчас наблюдает лучший фониатр. Восстановить голос в короткие сроки для девушки крайне важно, так как на 29 октября намечены съемки второй части клипа, а к тому же «горят» уже проплаченные гастроли по России.

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