«Смысловые Галлюцинации» привечали проблемных готических девушек в Hard-Rock Cafe

24 октября московское Hard-Rock Cafe с помпой отметило трёхлетие своего существования. В честь этого события на площадке клуба выступили «Смысловые Галлюцинации» – группа, максимально далёкая от стиля «хард-рок». Данный факт говорит о наличии недюжинного чувства юмора у администраторов заведения. Значит, у Hard-Rock Cafe есть все шансы ещё долго продержаться на плаву – хотя бы за счёт этого качества. Вообще-то откровенно «тяжёлые» группы на сцене кафе практически и не выступали. Московское Hard-Rock Cafe сотворено по лекалам западных одноимённых клубов, где сделана ставка, прежде всего, на музейные экспонаты, представляющие собой атрибутику, гитары и золотые диски мировых знаменитостей. Полвечера ведущий развлекал публику ненавязчивыми остротами и розыгрышам призов. В ответ на его призывы поддержать почин, кто-то из гостей неизменно голосил: «ГОРЬКО». Ведущий едко шутил насчёт справляемой кем-то свадьбы, но приз крикуну всё-таки в конце концов вручил. Из vip-гостей внимание на себя обращал Сергей Галанин, не так давно прибавивший себе популярности за счёт участия в проекте «Звезды На Льду». Рокер выглядел потерянным и больным. Его мучил тяжёлый кашель. Не менее замотанного вокалиста НАИВА Чачу Иванова всюду таскала за собой за ручку его новая любовь Ли Эрлих, почему-то обряженная в морскую форму. Парочка долго не могла найти себе место, но потом их усадили за столик с надписью «СерьГа». Немедленно Чача принялся развлекать Галанина эмоциональными рассказами, помогая себе активной жестикуляцией. Сергей лишь одобрительно кивал. Ли попыталась вмешаться в мужской разговор, но потерпела неудачу и была вынуждена переадресовать свой порыв подоспевшему басисту НАИВа Коляну Богданову, в коем и нашла себе идеального собеседника. Периодически она прикладывалась к шампанскому. Чача не выдержал – и сделал совсем небольшой глоток прямо из бутылки, тут же подавившись пузыриками. Вероятно, он не видел фильма «Чёрная Роза – Эмблема Печали, Красная Роза – Эмблема Любви», где показана целая технология, как выпускать пузырики из напитка перед употреблением. «Смысловые Галлюцинации» появились на сцене ровно в 9 вечера – после трёхчасового ожидания. Солист группы Сергей "Буба" Бобунец назвал Hard-Rock Cafe «культовым местом» и пожелал ему процветания. Чтобы хоть как-то соответствовать атмосфере хард-рок концерта, «глюки» сделали выбор в пользу акустики. Иронизируя над непривычной подачей песен, Буба прямо во время исполнения «Диско» велел: «Подпеваем с грустинкой в голосе». Помимо обосновавшихся в акустической ипостаси «Первого Дня Осени», «Я За», «Звездопада», «Всё В Порядке», «Полюсов», «глюки» представили нечасто исполняемую «Чёрную». Ей предшествовал многозначительный комментарий Бубы: «Посвящается готическим девушкам и парням, испытывающим с ними проблемы». На бис «Смысловые Галлюцинации» приглашались дважды. Всякий раз Буба говорил: «Спасибо за доверие» и «Вторая попытка». «ЗТМЛ» и «Охотники» были продублированы. А вот «Утром» оказалась полнейшим эксклюзивом. Маршеподобное соло распалило зрителей до предела - и тут Буба задействовал свои театральные способности. Присутствующие впервые воочию увидели, как певец умеет «бояться казаться напуганным» и «бояться казаться зажатым». Сотрудники Hard-Rock Cafe оценили «глюючный» перфоманс по достоинству, вручив Бубе на прощание… сомбреро. Есть версия, что принадлежность артиста к стилю кантри определяется наличием шляпы, так что лидера «СГ», можно сказать, торжественно посвятили в кантри-певцы.