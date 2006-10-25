Сергей Мазаев: "У нас все, кроме Зверей, - художественная самодеятельность!"

Сергей Мазаев приехал в Калининград ради того, чтобы поиграть на кларнете вместе с известными джазменами, братьями Михаилом и Андреем Ивановыми в программе с дивным названием «Волшебные грибы». В калининградском театре Мазай, наряженный в полосатую синюю футболку и пиджак с отливом заявил: - Девушки здесь хорошие, чуть с ног не сбили при входе. Понимаю, местные парни бухают, вот и тянет красавиц на настоящих мужиков. Голод, как говорится, не тетка, и тут такой гламурный я... Продолжая свою мысль, Мазаев сказал: - Кому не понравится чисто выбритый, пахнущий парфюмом мужчина? Есть, конечно, такие женщины, что говорят: «Вонючий, но свой!» и ходят с ним под ручку, - тут Мазай изобразил пьяного вонючего мужика и несчастную его жену, поклонницы одобрительно засмеялись, а Мазай продолжил «фонтанировать». - «Моральный кодекс» надо засушить и сдать в гербарий, это уже история. Но, даже если мы все подохнем, музыка «Кодекса» останется! Сделав это заявление, музыкант признался, что больше всего сейчас ему нравится играть на кларнете вместе братьями Ивановыми, хотя публика то и дело требует от него спеть. - Прямо так и кричит из зала: «Ну спой давай, чё приперся!» - жаловался артист. Творчество коллег по эстрадному цеху Мазай опустил ниже ватерлинии, пишет "Э-Г". - Все, кроме «Зверей», - художественная самодеятельность. «Фабрика» - ноль! Там одна только Савичева выбилась, хотя выступает однобоко. Ей нужно спортом заняться и наряд поменять, а то выглядит как девочка. А могла бы как Мадонна! На вопрос поклонниц, как Сергей относится к церковному скандалу с клипом Мадонны, где она дает распять себя на кресте, Мазай фыркнул. - Этот скандал придумали мракобесы от церкви. Им бы помыться да побриться. А вы вообще знаете, почему Христа распяли? Нет? Потому что он отказался платить налоги!