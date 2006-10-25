СРОЧНО! Пугачева объявила дату своего ухода со сцены

Королева российской поп-сцены Алла Пугачева в недавнем интервью призналась, что собирается покинуть эстраду, поскольку вовсе не собирается «умирать на сцене». «Я себе поставила задачу, что буду петь только до шестидесяти лет, - заявила Алла Борисовна журналисту газеты «Аргументы и факты». - Хватит уже…» Пугачева говорит также, что эстрадное пение могла бы закончить и раньше, но 60 лет – это для нее максимум. «Потому что не хочу, просто не хочу больше в этом себя показывать. Я себе и другим уже доказала, что могу в жанре эстрады всё», - объяснила звезда. Алла Борисовна пока не решила, где состоится ее прощальное выступление. «Кто сказал, что это нужно делать в Москве или в Питере? Можно, конечно, что-нибудь придумать, но думаю, что уйду по-английски… Все поймут, что я ушла. Или могу сказать "спасибо" с экрана. Но я не обязана делать прощальный концерт и целовать сцену! Ничего подобного. Я не со слезами уйду, а радостно и весело», - обещает Пугачева.