Монтсеррат Кабалье учит молодого питомца не только пению (ФОТО)

Свое 30-летие Николай БАСКОВ отмечал с размахом римского императора. Столы гигантского столичного банкетного зала «Safisa» ломились от жюльенов из тигровых креветок, жаренных целиком баранов, копченой утиной печени и прочих деликатесов. Подарки тоже соответствовали уровню торжества: золотой слиток от родителей, яйцо Фаберже от певицы Таисии ПОВАЛИЙ, серебряная ваза из коллекции Гитлера от киевских друзей… @@@ Не с пустыми руками явились и первый вице-премьер Дмитрий Медведев, и председатель Счетной палаты Сергей Степашин, и экс-президент Украины Леонид Кучма. На фоне их даров презент управляющего делами президента страны Владимира Кожина - коньяк 30-летней выдержки выглядел милым пустячком. По признанию главного тенора России, он не ожидал такого внимания к своей скромной персоне со стороны власть имущих. - Я всего лишь колосок на широком поле русской культуры… Хотя по мере сил и способностей стараюсь быть первым в своем жанре искусства, - сообщил нам на следующий после банкета день Басков, когда мы встретились с ним в кафе гостиницы «Метрополь». - Просто я очень люблю петь и еще больше обожаю дарить людям радость! Тут певец закашлялся, чихнул и умело утерся ладонью. Сидевшая возле него Монтсеррат Кабалье от изумления чуть не свалилась со стула. - Николай, для этих дел существуют платки! - тут испанка достала из рукава батистовый лоскуток и показала Николаю, как принято сморкаться в Европе, если находишься на людях. Потом певица вынула из сумочки идеально чистый носовой платок и протянула Николаю со снисходительной улыбкой.