Филипп Киркоров во время выступления загнул страстную поклонницу в позе сверху (ФОТО)

{-1}Если уж телеведущий Андрей Малахов снова стал женихом (теперь он появляется на светских мероприятиях с девушкой Маргаритой), то и Филиппу Киркорову не пристало быть одному. Народному артисту Чеченской республики Филиппу Б. Киркорову подыскали невесту, хочет он этого или нет. Жаркие сочинские журналисты заметили Филиппа в тот момент, когда он прямо со сцены концертного зала "Фестивальный" увлек одну из своих поклонниц за кулисы. А через несколько минут фанатка заявила, что готова выйти за Киркорова замуж и по такому случаю вставить себе зубы (на деньги Филиппа). Счастливая встреча таланта и поклонницы произошла неслучайно, во время одного из сольных концертов Киркорова. Эпатажная зрительница явилась в свадебном наряде и принялась прорываться к телу кумира с самого начала действа. Филипп, не оставляя традиций, вскоре пошел в зал и тут фанатка напала на беднягу, заключив Киркорова в объятья. Артисту удалось вырваться и продолжить шоу, предварительно водрузив даму на парапет и несколько минут поласкав млеющую пенсионерку. Закончив песню, Киркоров упрыгал на сцену, а счастливица отправилась на свое место в зрительном зале, сообщает "КП-Кубань". {2-}Но ближе к завершению концерта она вновь прорвалась к кумиру. Ей даже удалось подняться на сцену, минуя охрану и, взяв в свои руки микрофон Киркорова, начать трубить в него что-то протяжное. Зал не растерялся и принялся скандировать "Горько!". Тут Филипп не выдержал, схватил свою невесту в охапку и уволок за кулисы, прочь от фото- и телекамер. Спустя некоторое время дамочка, заплаканная, появилась в фойе и рассказала репортерам, кто она и зачем. "Зовут меня Алина Рай, - причитала она. - Киркорову я написала 250 песен и просила у него всего лишь 250 тысяч рублей. Мне зубы надо вставить. А потом я пойду с ним хоть под венец. Почему бы меня не полюбить. Я бы ему всю жизнь песни бесплатно писала"... Нужно признать, 250 песен по тысяче рублей штука - это заманчиво. Филипп сможет петь их до глубокой старости, которая, кстати, у него обещает быть обеспеченной. Заработав на летних гастролях колоссальные деньги, он обратился в страховую компанию, которая предложила ему существенную прибавку к пенсии, сообщает журнал "Мы plus". Подписав контракт, Киркоров внес 150 тысяч долларов и теперь по достижении пенсионного возраста будет получать, помимо основных пенсионных выплат, по пять тысяч долларов в месяц.