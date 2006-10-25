Украинские кинематографисты рассчитывают на хорошие барыши

Сегодня в рамках 36-го международного кинофестиваля «Молодость» начал свою роботу кинорынок с одноименным названием. На сей раз там представлены 14 картин украинских кинематографистов, причем 9 из них – это «допремьерный» показ. Прямо скажем, для страны, где давно «кина нет», такое количество должно впечатлять. На церемонии открытия кинорынка выступили чиновники от Минкульта, Андрей Халпахчи, который вроде бы уже сложил с себя полномочия директора фестиваля «Молодость», а в качестве приглашенной звезды – московский актер Виталий Егоров, известный широкой публике по телесериалу «Не родись красивой». Виталий как бывший наш соотечественник в конце свой короткой речи на чистом украинском языке пожелал украинскому кинематографу прекрасного будущего. Вполне возможно, что так оно и будет. Например, в 1991 году доходы от кинопроката составили 200 миллионов рублей (это была вторая по доходности статья после продажи алкоголя). В прошлом году кинопрокат смог вернуться на эти показатели, т.е. доход от проката опять составил 200 миллионов гривен. В течение четырех дней в кинотеатре «Киевская Русь» можно будет оценить все 14 картин наших киношников, среди которых, например, «Оранж лав» режиссера Алана Бадоева, более известного как клипмейкера.