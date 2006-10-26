Курт Кобейн является самым высокооплачиваемым мертвецом

Легенда рок-н-ролла Элвис Пресли наконец-то уступил пальму первенства лидеру группы Nirvana Курту Кобейну в традиционном списке, составляемом журналом Forbes, умерших знаменитостей, которые заработали больше всех за год. По данным журнала, наследники Курта Кобейна с октября 2005 года по октябрь 2006 года заработали 50 миллионов долларов на его имени, передает NewsRu Com. Элвис Пресли занял второе место с 42 млн долларов (в прошлом году доходы, связанные с именем музыканта, составляли 45 миллионов). В качестве причины, по которой Кобейн поднялся на первую строчку рейтинга в этом году, Reuters называет то, что его вдова Кортни Лав продала права на 25 процентов музыкального каталога Nirvana компании PrimeWave. Третье место в списке занимает Чарльз Шульц - автор комиксов "Peanuts". Продажи книг и комиксов с участием Чарли Брауна, собаки Снуппи и других членов этой веселой компании принесли за год 35 млн долларов. Кроме того, в пятерке самых богатых мертвых знаменитостей оказались в 2006 году Джон Леннон (24 млн долларов) и Альберт Эйнштейн (20 млн долларов). Также в списке Forbes фигурируют музыканты Рэй Чарльз, Боб Марли, актриса Мэрилин Монро, бывший участник группы Beatles Джордж Харрисон, художник Энди Уорхол и актер Марлон Брандо.