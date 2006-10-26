Погибший гитарист «А-студио» побывал на съёмках клипа своей памяти

Мистические подробности съемок нового клипа «А-студио» кажутся жуткими. После съемок ролика на новую песню «Еще люблю» (в клипе впервые снялся сын погибшего музыканта Баглана Садвакасова Тамерлан) солистка группы Кети призналась: - Я еще не сталкивалась в жизни с такой мистикой. Действительно, во время съемок участники группы постоянно вспоминали разбившегося в автокатастрофе Баглана. - Он как будто был с нами, - рассказывает Кети. - Бага был как живой, в какой-то момент я даже испугалась, подумала, что он рядом. Но еще больше певица испугалась, когда на съемочной площадке практически одновременно лопнули все электрические лампочки. Музыканты расценили это как важный знак. Сын Садвакасова, который занял в группе место гитариста, чувствовал себя немного неловко и очень стеснительно. Для 17-летнего парня это были первые в жизни съемки. - Я очень сильно устал во время работы, - признался «Z» Тамерлан. – Я рос рядом с группой и видел многие съемки, но и представить себе не мог, что это так сложно. Стоит отметить, что работа над этим музыкальным роликом стала самой тяжелой за всю историю группы «А-Студио», ведь музыкантам пришлось петь песню, которую планировали записать еще при жизни Баглана Садвакасова.