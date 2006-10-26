Пугачеву подкосил опаснейший вирус

На показе новой коллекции Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Москве Алла Борисовна Пугачева была единственной, кто появился в Гостином Дворе в темных очках. Как выяснил «Твой ДЕНЬ», этот летний аксессуар Примадонна была вынуждена надеть: певицу сразила инфекционная болезнь - конъюнктивит. Поэтому Пугачева и спрятала красные и опухшие глаза под темными очками. Из-за внезапного недуга примадонна сейчас почти все время проводит дома и делает все необходимые процедуры, чтобы поскорее излечиться от неприятной болезни. Но не прийти на показ близкого друга Алла Борисовна не могла. Почти все время Примадонна наблюдала за красавицами манекенщицами, не снимая очков. Но боль в глазах и постоянно наворачивающиеся слезы давали о себе знать, поэтому Алле Борисовне приходилось доставать зеркало и поправлять макияж. Как только дефиле завершилось, Пугачева, поддерживаемая под руку охранником, медленно направилась к выходу. - Господи, - устало сказала примадонна. – Я ничего не вижу.