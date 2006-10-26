Басков снялся в фильме «для взрослых»? (ФОТО)

Вся светская, музыкальная и журналистская тусовка обсуждает переделку, в которую попал знаменитый Николай Басков. Эта история омрачила тенору даже его шумное празднование юбилея. Причем скандал оброс такими невозможными сплетнями, что пошли слухи, будто певец снялся в порнухе, доказав свою нормальную ориентацию (напомним, стало модным приписывать Николаю «голубые» наклонности). Однако на самом деле Басков просто дал чересчур скандальное интервью русскоязычной версии журнала Rolling Stone, в котором допустил резкие высказывания в адрес популярных и уважаемых людей, пишет «Комсомольская правда». @@@ Журналисты пригласили его на рандеву и в процессе беседы поднимали тосты. В общем, напились все. И после этой веселой вечеринки журнал опубликовал интервью артиста без купюр. Как рассказывает сам Басков, он с удивлением читал свое интервью, полное матерных слов и грубостей в адрес Галины Вишневской, которую певец назвал полным «нулем» в оперном мире. Бывшего продюсера он назвал «геем». И с упоением убеждал интервьюеров, что он не такой. В доказательство во всех подробностях, сдабривая интимные признания матом, Басков поведал, как и сколь долго он занимается сексом с супругой. Журнал опубликовал интервью без редактирования, чем выставил знаменитую российскую звезду в неприглядном свете. Интервью появилось в Интернете и вовсе стало достоянием широких масс. Конечно, журналисты тоже поступили нечистоплотно: брали интервью у пьяного человека, а потом опубликовали все без согласования, подставив певца по полной программе. Мы дозвонились Николаю Баскову на мобильный, чтобы узнать, как он себя чувствует после такого скандала: - Я сейчас в Риге в аэропорту. Не могу говорить. Про это интервью меня уже столько раз все спрашивали, что больше нет сил! Да, я извинялся перед теми, кого обидел. И готов официально еще раз принести свои извинения. Через день мы через пиар-менеджера певца получили официальный комментарий певца. - Алкоголь сыграл со мной злую шутку, - поведал Николай. - Я же ведь вообще не пью, а тут употребил полтора литра виски! К тому же журналисты вставили много жестких слов. Не помню, что конкретно. Я был в таком состоянии, что мысли совершенно путались. Вот про Путина точно написали неправильно - я имел в виду его высказывание о повышении рождаемости в стране. Мне иной раз задавали один вопрос, потом резко меняли на другой. И получалась каша. Я хочу через вашу газету извиниться перед продюсером Рашидом Дайрабаевым (его певец обвинил в нетрадиционной ориентации. - Прим. ред.), потому что мы говорили не про него, а вообще о продюсерах. Некоторые предложения построены не так, как у меня. О жене, в частности. Я могу сказать только одно: я очень ее люблю. Она, кстати, сказала, что я совершил подвиг, согласившись на это. А мат помню лишь в одном случае - когда я встал из-за стола и упал. Естественно, выругался. Да и потом - я-то хоть ушел из ресторана, пусть и с помощью охранника! А журналисты там остались. Потому что были не в состоянии встать. Но если честно, я не обижаюсь на Rolling Stone! Пусть у них будет высокий рейтинг. Ведь запустили же Памела Андерсон с мужем Томми Ли в Интернет видеозапись, где они занимались сексом. А что вытворяла Мадонна! А теперь все женщины через Интернет объясняются мне в любви.