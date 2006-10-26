Пригожин: «Мы ночью ложились в кровать и репетировали. Часа три»

Певица Валерия и ее муж и продюсер Иосиф Пригожин в числе других знаменитостей принимают участие в проекте "Две звезды". Времени на совместные репетиции у пары практически нет, зато есть свой небольшой секрет. Как выяснилось, репетируют супруги в постели. Дело в том, что Валерия, Иосиф очень заняты, и времени друг на друга у них практически не остается. "Мы ночью ложились в кровать и репетировали, - признался Пригожин. - Часа в три". "Несмотря на то, что мы всегда рядом, сложно было выкроить время, - сетует Валерия. - Вот, посмотрите, Иосиф занят постоянно. Он же бизнесмен. Какие тут репетиции! Все урывками". По словам певицы, Пригожин весьма способный ученик, вот только времени даже несмотря на постельные певческие эксперименты паре все равно не хватает. Это не мешает супругам удерживать неплохие позиции. "Уже отсняли несколько выпусков, и мы пока не вылетели, - похвасталась Валерия. - Держимся в первой пятерке. Думаю, у нас еще будет возможность отличиться". А вот петь дуэтом с мужем на каком-нибудь из концертов Валерия категорически не хочет, пишет "Комсомольская правда". "Ни в коем случае! – говорит она. - Иосиф не профессиональный певец. Он серьезный бизнесмен - чего же ему в клоуна превращаться-то?"