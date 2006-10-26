Мадонну не купили

Сотрудничество мегазвезды Мадонны с шведским ритейлером H&M с самого начала было не совсем удачным. Когда речь зашла лишь о том, что певица будет рекламировать эту марку, публика сочла ее кандидатуру неправильной, поскольку брэнд ориентирован, скорее, на более молодую часть клиентуры. А позже стало известно, что Мадонна создаст собственную линию для H&M: эта идея должна была увенчаться успехом. В результате певица создала не коллекцию, а всего лишь несколько моделей, в частности, спортивный костюм в трех цветовых вариациях. Однако, несмотря на рекламу и громкое имя, костюм так и остался на полках магазинов. Впрочем, менеджеры бутиков отрицают провал так называемой коллекции, но все же факты говорят сами за себя. Например, когда в прошлом году для H&M эксклюзивную линию создала Стелла МакКартни, ажиотаж в фирменных магазинах царил просто неимоверный. Желающим приобрести вещи из этой коллекции приходилось занимать очередь до открытия магазина, и все модели были проданы в считанные дни. Быть может, количество созданных вещей и оказало решающее влияние на успех проекта, ведь Стелла МакКартни создала около 50 моделей, а Мадонна, по сути, лишь отблагодарила H&M за создание гардероба для членов своей гастрольной группы.