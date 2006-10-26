Наоми Кэмпбелл арестовали за нападение

Наоми Кэмпбелл в очередной раз продемонстрировала свой неуравновешенный характер. Знаменитую супермодель арестовали в Лондоне по подозрению в нападении на человека. Кстати, это уже девятый подобный случай за последние восемь лет. Несколько раз Наоми арестовывали и вызывали в суд за оскорбление и нанесение побоев своим помощникам и обслуживающему персоналу. Теперь под горячую руку попала женщина, помогавшая скандально известной модели избавиться от наркозависимости, пишет газета Sun. С расцарапанным лицом пострадавшая явилась в полицейский участок и сообщила, что ранения ей нанесла именно Кэмбелл. По другим сведениям, жертва гнева модели вовсе не лечила ее от зависимости, а наоборот, снабжала наркотиками. Записав показания потерпевшей, полицейские немедленно отправились в дом Кэмпбелл и доставили ее в участок для допроса. Правда, 36-летнюю Наоми вскоре выпустили под залог. В следующий раз она обязана явиться в отделение полиции в конце октября. Несмотря на дурную репутацию и неоднократные инциденты с избиениями и оскорблениями, на этот раз Наоми Кэмпбелл свою вину признавать отказалась.