Мадонну очень расстроил ажиотаж вокруг усыновления черного малыша

Мадонна высказала свое огорчение по поводу того, что вокруг усыновления ею мальчика из Малави поднят большой шум. Она считает, что это может причинить большой вред, так как оттолкнет других потенциальных приемных родителей. В интервью известной телеведущей Опре Уинфри, которое было показано в среду, Мадонна заявила, что годовалый Дэвид поразил ее сразу же, как только она увидела его. "Я не могла отвести от него глаз, - призналась певица. - Но тогда я еще не знала, что усыновлю его". По словам поп-звезды, она и ее муж Гай Ричи планировали усыновление, однако, никаких конкретных планов не строили. В Малави, где она встретила малыша, ее привела благотворительная деятельность, сообщает Newsru Com. В своем телеинтервью Мадонна также рассказала, что Дэвид жил в детском приюте, где в общей сложности проживает около 500 детей. Когда она впервые увидела его, он был болен воспалением легких и с трудом дышал. "Мы получили разрешение отвезти его в клинику, - рассказала Мадонна. - У него была пневмония, и ему сделали уколы антибиотиков". По ее словам, сейчас мальчик здоров. Как отметила Мадонна, именно журналисты запутали неграмотного отца Дэвида, 32-летнего Йохане Банда, который сначала дал согласие на усыновление, а потом заявил, что не понял, что он сделал, сообщает ИТАР-ТАСС. "Я не верю этому, - заявила Мадонна. - Я смотрела этому человеку в глаза. Я предполагаю, что сейчас он просто затерроризирован журналистами". Со своей стороны, Йохане Банда заявил в интервью журналу Time, что не будет опротестовывать усыновление своего сына Мадонной.