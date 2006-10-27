Дженнифер Лопес тайно выступила перед московским олигархом

Мировая Дженнифер Лопес звезда тайно прилетела в Москву. Вчера около трех часов дня обладательница самой дорогой в мире попы и ее супруг, певец Марк Энтони, тайно прилетели в Москву из Нью-Йорка. Как стало известно из достоверных источников, Дженнифер прибыла в столицу России только с одной целью - выступить на 50-летии известного бизнесмена Тельмана Исмаилова. Такой бесценный подарок уважаемому человеку преподнесли его сыновья. Какой гонорар был предложен поп-диве, остается только догадываться. Как выяснил «Твой ДЕНЬ», певица до последнего не давала конкретного ответа, сможет она прилететь в Москву или нет. Она была наслышана о ситуации в России и отвергала любые предложения о визите в нашу страну. Даже на открытие собственного бутика год назад Лопес не прибыла, хотя и заверяла организаторов о своем личном присутствии. Но в этот раз все было по-другому. Близкие люди Тельмана Исмаилова начали переговоры с певицей задолго до его 50-летия, но завершились они только накануне дня рождения. Дженнифер сказала долгожданное «да» и в шесть утра по московскому времени вместе с мужем и музыкантами вылетела из Нью-Йорка. Для певицы и ее супруга были забронированы президентские апартаменты в дорогой гостинице в центре Москвы, откуда открывается прекрасный вид на весь город. Поп-дива добралась до отеля только к шести часам вечера. Она оказалась совсем не такой капризной, как о ней думают. Появившись в холле гостиницы, уставшая после длительного перелета Дженнифер улыбнулась сотрудникам отеля и помахала ручкой. Они с Марком сразу поднялись к себе в номер, а музыканты остались в холле - ждать, пока им оформят номера. В апартаментах Дженнифер и Марк пробыли недолго, они переоделись и поднялись в гостиничный ресторан - поужинать перед ответственным выступлением.