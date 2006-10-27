Пугачева будет рулить «Россией»

На территории снесенного Концертного зала построят «Театр песни» для Аллы Борисовны На протяжении многих лет Примадонна пыталась выбить у властей помещение под собственный «Театр песни». В середине 90-х правительство Москвы подарило Пугачевой старое здание кинотеатра «Форум». Помещение находилось в плачевном состоянии, но Виктор Черномырдин распорядился выделить на реставрацию «Форума» несколько миллионов долларов. Правда, по прошествии нескольких месяцев, когда уже Алла Борисовна обдумывала концепцию своего «Театра песни», чиновники без видимых причин отменили этот указ. У Пугачевой не было средств на реставрацию помещения, и она затосковала. В беседах с журналистами Алла Борисовна с горечью говорила: «Вообще Родина-мать могла бы и помочь! Не просто дать голые стены. Они думают: сейчас я выну из кармана миллионы долларов, и все, как в сказке, расцветет. А я - наивная! - считала, что дадут помещение и хоть отремонтируют...» В итоге Примадонна отказалась от «Форума». И вот спустя 10 лет ей улыбнулась удача. Когда власти Москвы решили снести здание Концертного зала «Россия» - мол, его советский невзрачный антураж не вписывается в современную архитектуру Москвы, звезды взбунтовались. В том числе и Алла Пугачева. Примадонна не раз говорила, что «Россия» - ее любимая сцена. Там она на протяжении многих лет давала свои сольные концерты. Пугачева в числе других почетных деятелей искусства подписалась под письмом, в котором работники ГЦКЗ «Россия» просили власти не сносить ставшее за столько лет родным здание. Вскоре страсти поутихли. Правительство Москвы успокоило звезд шоу-бизнеса - дескать, на старой территории будет воздвигнут новый суперсовременный концертный зал. И управлять им Юрий Михайлович предложил... Алле Борисовне. Таким образом, может сбыться давняя мечта Примы о собственном «Театре песни». Как известно, в 60 лет Пугачева, которой сейчас 57, планирует уйти со сцены, и возможность рулить своим театром будет для нее достойным продолжением творческой карьеры. Кстати, для Аллы Борисовны это будет еще и отличный бизнес-проект: новый зал планируется сдавать в аренду другим музыкантам. Как стало известно «КП», в последнее время Алла Борисовна водит дружбу с супругой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, которая не случайно оказалась в числе приглашенных на последний день рождения певицы. Кстати, и Примадонна была почетной гостьей недавнего дня рождения мэра. Ходят слухи, что золотистый «Мерседес» с крутыми номерами, на котором царственно рассекает по столице Алла Борисовна, - подарок мэрии.