Кристина Орбакайте ради дефиле прилетела из Америки

Завершилась Неделя моды Russian Fashion Week сезона весна - лето-2007 В этот вечер шатры Парка культуры им. Горького собрали целую коллекцию звезд. Знаменитости подтянулись сначала на показ Елены Супрун - в самом дефиле участвовала Кристина Орбакайте. Чуть позже, когда Кристина уже уехала, на показе Fresh art появились Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Перед показом они решили слегка перекусить и достали из пакета хрустящую «соломку». В первом ряду примостился Дмитрий Дюжев со своей спутницей-блондинкой. Дмитрий недобро поглядывал на фотографов, а блондинка застенчиво улыбалась. Маша Малиновская перешучивалась с певцом Тимоти. - Не подумайте чего-нибудь. Тимоти просто мой приятель. Уверяю, и наш поцелуй на вручении премии Муз ТВ, где мы вели церемонию, был тоже срежиссирован, - сказала корреспонденту «КП» Маша. Среди моделей были певица Саша и президент Fashion TV Екатерина Витебская, которая показала свой животик (Катя на седьмом месяце беременности). Трио - Давид Геворков, Аслан Ахмадов, Александр Сирадекиан - показало коллекцию в своем духе - арт-дефиле с налетом агрессивной эротики. У девушек были огромные черные круги вокруг глаз, кроваво-красные губы. Некоторые девушки, не стесняясь, показывали честному народу свою грудь. Один фотограф от возбуждения и нехватки воздуха даже упал в обморок. Его поднял какой-то благодарный зритель, вывел на воздух и привел в чувство. Одежда выглядела по-театральному ярко. Длинные шелковые и атласные платья с воланами, гипюровые корсеты, блестящая мишура - многое выдержано в латиноамериканском стиле. В духе 80-х «роковых» были показаны черные кожаные куртки с клепками. Кстати, очарованная шедеврами Fresh art Маша Малиновская сразу после показа купила кожаную куртку за пять тысяч баксов.