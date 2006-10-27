Известный российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков признан "Артистом мира ЮНЕСКО", сообщили в Международном благотворительном фонде Владимира Спивакова, который был основан маэстро 12 лет назад для воспитания новых поколений молодых исполнителей, передает ИТАР-ТАСС. Авторитетная международная организация таким образом отметила "выдающийся вклад музыканта в мировое искусство, его деятельность во имя мира и развитие диалога между культурами". Почетную награду будет вручать Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура на торжественной церемонии 7 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в присутствии послов 60 стран. В рамках церемонии состоится концерт юных российских талантов - воспитанников Фонда Спивакова. Владимир Спиваков родился в 1944 году. Его блестящая сольная карьера началась в конце 60 годов ХХ века после триумфальных сольных выступлений на родине и в США. Музыкант играет на скрипке Страдивари, которая в его исполнении прозвучала на всех континентах, сообщает NewsRu Com. Владимир Спиваков руководит Национальным филармоническим оркестром России и с 1979 года оркестром "Виртуозы Москвы", основанными маэстро. В 1994 году Владимир Спиваков основал Международный благотворительный фонд, который поддерживает одаренных детей. Кроме того, Спиваков является президентом Московского международного дома музыки, открывшегося в Москве в 2002 году. В 1989 году артист основал Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре. Награда ЮНЕСКО пополнит список почетных званий прославленного скрипача. Владимир Спиваков - народный артист России, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Ш степени, лауреат престижных международных конкурсов. Ранее наградой ЮНЕСКО был отмечен российский дирижер Валерий Гергиев, крупнейшие представители творческой интеллигенции Бразилии, Японии, Камеруна, США.