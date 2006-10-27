Собчак устроила скандал на Russian Fashion Week

В последний день Russian Fashion Week среди желающих попасть на показы было не протолкнуться. Казалось, все модники Москвы пришли сюда хоть одним глазком взглянуть на то, что будет модно следующим летом. Пришла и тусовщица Ксюша Собчак. Ксюша не стала дожидаться весны и нарядилась в модные в будущем сезоне лосины уже сейчас. Все в порядке, почему не идти на шаг впереди моды, если считаешься одной из самых стильных девиц столицы? В общем, внешний вид Собчак был таков: серые леггинсы, серая короткая куртка и серая же спортивная шапочка. Безусловно, серый – цвет сезона, но смотрелась Ксения так, будто только что вернулась с лыжной прогулки. Кстати, Ксения пришла на RFW не только покрасоваться своими новыми вещичками. Вооруженная микрофоном и оператором с телекамерой, она приставала к более-менее известным гостям с вопросами – снимала свою новую программу, которая скоро должна появиться на ТВ. Время девушка проводила весело и с пользой. А когда общаться со знакомыми Ксюше надоело, она вознамерилась посетить показ группы дизайнеров Fresh Art, закрывающих неделю. Но показ задерживался… Собчак стала ждать, но вскоре занервничала и стала капризничать. "Я не пойду на этот показ!!!" – вдруг услышали окружающие со стороны Ксюши. Как выяснилось, звезда оказалась недовольной тем, что приходится ждать, хотя всем завсегдатаям недели моды известно, что показы принято задерживать минимум на пол часа. К кому были направлены претензии Ксюши, никто так и не понял.