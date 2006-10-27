Капризы Мэрайи Кэри привели к отмене концерта

Концерт поп-звезды Мэрайи Кэри в Гонконге, который должен был состояться в ближайшие дни, был в последний момент отменен. Причиной такого решения китайских промоутеров стал, с одной стороны, низкий интерес потенциальных зрителей к концерту, с другой – экстравагантное поведение и «неразумные» требования знаменитой певицы. «Мы решили отменить концерт из-за низких продаж билетов и специфических требований звезды, возникших в последнюю минуту, которые мы считаем совершенно неразумными и несопоставимыми с нашими интересами и интересами поклонников», - говорится в официальном заявлении агентства Concerts Asia. Компания утверждает, что, несмотря на грандиозную рекламную компанию, было выкуплено слишком мало билетов на концерт.