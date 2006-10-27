Роковая любовь Филиппа Киркорова

Победитель последней "Фабрики звезд" Дима Колдун до сих пор страдает из-за того, что Филипп Киркоров в свое время подарил ему "любовь". Напомним, певец преподнес молодому коллеге ставший роковым подарок – кулон из акульего зуба с надписью "Love XXX". По мнению Димы, именно из-за этого его нередко причисляют к представителям секс-меньшинств. По крайней мере, слухи о его нетрадиционной ориентации ходили долго. Сам Колдун их категорически опровергает. "Я не гей, у меня есть девушка, с которой я встречаюсь уже пять лет, - объясняет Дима. - Просто после одного из выступлений Филипп Киркоров подарил мне кулон из акульего зуба. Там есть гравировка: сердечко со стрелой и надпись "Love ХХХ". "Что это означает, не знаю. Видимо, из-за этого все и причисляют меня к "меньшинству", - сетует молодой человек. У сплетников есть и другие причины с подозрением относиться к победителю "Фабрики". Недавно на гастролях в Волгограде Диму застукали в магазине нижнего белья, где "фабрикант" примерял женские лифчики, пишет "КП-Самара". Правда, сам артист не считает произошедшее чем-то из рук вон выходящим. "Да это ж шутка просто была!" - говорит он.