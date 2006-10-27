Украинский дизайнер оденет участниц конкурса «Мисс Европа»

На плечи Елены Голец легла нелегкая задача одеть всех участниц предстоящего конкурса красоты. Специально для этого форума были пошиты 33 купальника из красного эластика, и 22 платья – для полуфинала, который будет состоять из двух блоков. Для первого, под условным названием «Зима» создано из эксклюзивного итальянского шифона асфальтового цвета 11 нарядов. Специальная обработка материала позволяет создавать уникальный эффект свечения напоминающий изморозь. Второй комплект платьев исполнен из атласного шелка и отличается обильной плиссировкой, а цвет материала – бирюза, напоминающая горную воду, и соответствует теме второго дефиле – «Вода». При этом стоит заметить, что в отличие от обычного расхода ткани на вечернее платье – 3 метра, на наряды для Мисс пошло значительно больше. Так на каждое платье «зима» ушло по 5 метров шифона, а «водный мир» обошелся – по 9 метров.