Рики Мартин готов последовать примеру Мадонны

Певец Рики Мартин (Ricky Martin) поддержал свою коллегу Мадонну (Madonna) в решении усыновить тринадцатилетнего мальчика и заявил, что поп-звезда подала отличный пример многим знаменитостям, в том числе и ему самому. Латиноамериканский певец, который является послом доброй воли ЮНИСЕФ, не понимает, почему поступок Мадонны вызвал столь неоднозначную реакцию. «Я знаю, что Мадонна образцовая мать, - говорит Мартин. – О любви, которую она дарит своим детям, можно только мечтать, и я знаю, что ее сердце достаточно велико, чтобы любить не только одного усыновленного ребенка, но и даже двадцать». Мартин не исключает, что и сам станет приемным отцом. «Я не знаю, когда это случится, - говорит Рики, - но я уже и сейчас забочусь о трех индийских детях, с которыми у нас прекрасные отношения».