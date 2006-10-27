У Билык молодой любовник? (ФОТО)

Наши догадки, похоже, оправдываются. У Ирины Билык роман с «Авиатором» Димой. На днях, утром, в свой день рожденья Дима, из группы «Авиатор», обалдел! На улице его ждал роскошный белый лимузин. – Ну, и куда поедем?– спросил Дима. Вопрос остался без ответа. Водитель молчал всю дорогу. Именинник решил, что это сюрприз от «Авиаторов» – ведь в авто оказались подарки именно от них: собрание альбомов Джорджа Харрисона – любимого исполнителя Димы и бутылка виски. Но… Лимузин привёз его в загородный ресторан. Официант проводил Диму к накрытому столику для двоих. Дима растерялся окончательно: если подарок – от ребят, почему сервировка на двоих? И где они сами? Через 20 минут в зале появилась женщина, тщательно скрывавшая лицо под огромными очками. Но, одно очевидно – дама, устроившая свидание, старше его. Минут 30 они оживлённо разговаривали, пили шампанское и в конце просто молчали, глядя друг другу в глаза. Затем, незнакомка исчезла. Водитель лимузина даже за деньги отказался сказать, кто эта дама. Но кивнул головой, на предположение, что дама и фигурой, и манерами очень сильно напоминает певицу Иру Билык. После, на наш вопрос: «Кто же эта женщина?», Дима слегка «потерянно» ответил: – Знаете, это тема других интервью...