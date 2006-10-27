Антон Мухарский стал «злокохучим меном» (ФОТО)

Актер, телеведущий и шоумен Антон Мухарский, которого широкая публика знает больше по рекламе стирального порошка «Тайд» («Вы нас не ждали, а мы приперлись!»), решил попробовать себя еще и на музыкальном поприще. Недавно он записал свой дебютный альбом – «Злокохучий мен». Получилась этакая смесь украинского колорита, музыки кантри и ироничных текстов. Для нового амплуа начинающий певец придумал себе псевдоним – Антин Мухарский. Правда, он не слишком отличается от настоящего имени, но почему-то Мухарский видит в этом прикол. «Пою как умею, но от души и сердца» - оценивает свои вокальные данные артист. Еще Мухарский считает, что «самец должен быть ярким», и старается этому соответствовать.