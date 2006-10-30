Тор-100 лучших ди-джеев мира

Шесть израильтян вошли в список 100 наиболее популярных ди-джеев. Рейтинг, который ежегодно публикует британское издание DJ Mag, считается одним из самых авторитетных в мире. Список составляется на основании опроса, в котором на сей раз приняли участие 217.102 жителей из 226 стран. Самым популярным ди-джеем мира второй раз подряд стал Пол Ван Дайк - немецкий музыкант, собравший уже все возможные музыкальные награды - в том числе Grammy и International Dance Music Award. Его оригинальные треки и ремиксы вот уже на протяжении десятилетия занимают ведущие позиции в хит-парадах и становятся классикой электорники - от Love Stimulation (1993) до The Other Side (2005). Лидером среди израильтян стал ди-джей Infected Mushroom, занявший 12 позицию в рейтинге. Далее следуют Flash Brothers (23), DJ Yahel (28), Offer Nisim (29), DJ Skazi (37) и Astrix (41). Организаторы конкурса отмечают, что в этом году израильтяне активно принимали участие в голосовании, что нехарактерно для столь маленькой страны. И, возможно, именно этой причиной объясняется широко представительство отечественных ди-джеев в Top-100.