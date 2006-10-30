Вакарчук проведёт творческие вечера в воинских частях Украины

Лидер популярной украинской группы “Океан Эльзи” Святослав Вакарчук отправляется в тур по воинским частям Вооружённых Сил Украины. Старт необычного турне намечен на 30 октября. Абсолютно бесплатно он будет петь и общаться с военнослужащими. Об этом журналистам рассказал министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО. Он также отметил, Вакарчук по-настоящему проникается вопросами профессиональной армии и хочет, чтобы общество владело объективной информацией о сотрудничестве между Украиной и НАТО. Тур начинается с посещения пилотных бригад, которые первыми переходят на комплектование контрактниками.