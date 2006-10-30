Шакира станет принцессой

Поп-звезда Шакира и сын бывшего президента Аргентины наконец решили пожениться Эту новость сообщил отец жениха - экс-президент Фернандо де ла Руа. В интервью одной доминиканской газете он рассказал, что 29-летняя колумбийская певица и его сын подняли разговор о свадьбе и воспитании детей, правда, дату бракосочетания еще не назначили. Де ла Руа положительно отзывается о будущей невестке и с сожалением замечает, что «современные дети предпочитают жить вместе, но не считают брак необходимым для счастья».